L1 : Lyon 2-0 Angers (fini)

Malgré une prestation collective mitigée, l’Olympique Lyonnais a confirmé sa spirale positive en terminant l’année 2016 par un succès 2-0 contre Angers au Parc OL mercredi dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1.

Après un coup d’envoi retardé de deux minutes en raison d’un jet d’arrosage récalcitrant, la rencontre débutait de manière assez brouillonne. Mais très vite, les hommes de Bruno Genesio profitaient d’un dégagement raté de Capelle pour ouvrir le score par Lacazette qui surgissait (1-0, 9e). Fort de son avantage, le vice-champion de France s’installait dans le camp adverse mais sans trop inquiéter des visiteurs très défensifs et alignés en 5-3-2. Avec l’aide de Pavlovic, Michel devait tout de même intervenir en sortant dans les pieds du buteur pour éviter le 2-0.

Après la demi-heure de jeu, les locaux multipliaient les erreurs techniques en phase offensive et tombaient dans une possession stérile. Le SCO en profitait pour respirer un peu plus et montrer le bout de son nez mais Lopes assurait sur un centre de Capelle et une tête de Pépé. Au retour des vestiaires, l’OL jouait de manière un peu plus directe et Michel s’envolait pour repousser une tête de Lacazette sur la transversale. Sur l’action suivante, c’est la barre qui mettait en échec Ndoye sur sa tête à l’autre bout du terrain ! Le match s’animait et donnait l’impression de pouvoir basculer d’un côté comme de l’autre. La tête de Pavlovic frôlait le cadre mais Lyon répliquait par Lacazette qui trouvait le petit filet.

Le buteur remisait ensuite sur Fekir qui libérait les siens (2-0, 84e) malgré une nouvelle envolée de Lopes sur une frappe de Mangani. Avec ce 4e succès consécutif en L1 et malgré son passage à vide du début d’automne, l’OL achève la mi-championnat à 5 points du podium et avec un match en moins et possiblement gagné sur tapis vert après les incidents de Metz. 16e et mal récompensé ce soir, Angers peut en revanche commencer à se faire du souci…