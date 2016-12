L1 : Bastia 1-2 Marseille (fini) « Par Damien Da Silva - Le 21/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’une rencontre tendue, l’Olympique de Marseille a dominé Bastia (2-1) pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Dès le coup d’envoi, les Corses se procuraient une énorme occasion avec un tir de Marange, seul à 1 mètre du but, sur corner qui frôlait le poteau. Quel raté ! Bousculés, les Phocéens réagissaient petit à petit et ouvraient même le score sur une reprise à bout portant de Gomis (0-1, 8e). Sonnés, les Bastiais peinaient à réagir et une grosse faute de Gomis provoquait un accrochage entre les deux équipes. Dans une folle ambiance après cet incident, Bastia poussait et il fallait une bonne sortie de Pelé puis deux contres in-extremis pour empêcher Ngando d’égaliser. Trop nerveux, les hommes de Ciccolini enchaînaient les mauvais gestes et subissaient avant la pause... Dès le retour des vestiaires, Bastia se créait une opportunité mais Pelé détournait le tir de Bifouma. Quelques minutes plus tard, Gomis était tout proche de doubler la mise mais le buteur perdait son duel devant Leca avant de réceptionner le ballon hors-jeu. Poussés par le public, les Corses étaient très généreux mais affichaient des lacunes techniques trop importantes pour inquiéter les Olympiens. Puis par la suite, sur un festival de Saint-Maximin, Djiku ratait l’égalisation en butant encore sur Pelé ! Mais finalement, Djiku parvenait à trouver la faille en se jetant devant le but sur une nouvelle offrande de Saint-Maximin (1-1, 84e). Alors que l’on se dirigeait vers un nul, Njie offrait la victoire à l’OM avec un tir enroulé au second poteau après une frappe contrée de Thauvin (1-2, 90+1e) ! Quel scénario avec ce succès phocéen sur le fil. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

