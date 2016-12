OM : Bartomeu éteint les pistes Vidal et Alcacer « Par Damien Da Silva - Le 21/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ces dernières semaines, le latéral droit du FC Barcelone Aleix Vidal (27 ans, 1 match en Liga cette saison) et le buteur Paco Alcacer (23 ans, 7 apparitions en Liga cette saison) ont été notamment annoncés dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Au micro de la radio RMC, le président du club catalan Josep Maria Bartomeu a totalement éteint ces rumeurs. "On a un effectif restreint. Nous ne voulons pas nous séparer de Paco Alcacer et Aleix Vidal. Nous avons besoin de tout le monde pour faire la saison", a assuré le dirigeant ibérique. Les dirigeants phocéens vont devoir trouver d'autres pistes pour renforcer l'effectif olympien lors de ce mercato d'hiver. Les dirigeants phocéens vont devoir trouver d'autres pistes pour renforcer l'effectif olympien lors de ce mercato d'hiver.

