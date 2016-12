PSG : Emery, Rothen aimerait être gentil mais... Par Romain Lantheaume - Le 21/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Résultats décevants, philosophie de jeu pas assimilée, tâtonnements tactiques : l’entraîneur Unai Emery traverse des premiers mois compliqués sur le banc du Paris Saint-Germain. Pour le dernier match de l’année civile, l’Espagnol serait bien inspiré de terminer par un succès ce mercredi contre Lorient (20h50) en championnat. En cas de contre-performance, le consultant Jérôme Rothen craint pour l’avenir du Basque… "Je pense que ses jours seraient comptés. Quand vous êtes dans la crise dans un tel club, bien sûr qu’il peut y avoir de grosses décisions. Avec l’arrivée de certains joueurs, on en parle, mais peut-être aussi avec un changement d’entraîneur, a expliqué l’ancien Parisien sur les ondes de RMC. Je ne le souhaite pas à Emery, parce que c’est compliqué au bout de six mois de se faire limoger. Mais c’est aussi la règle du jeu. Et quand on voit le Paris Saint-Germain aujourd’hui, il y a des questions à se poser." D’après L’Equipe, Emery s’est vu assigner un ultimatum de six semaines pour convaincre ( D’après L’Equipe, Emery s’est vu assigner un ultimatum de six semaines pour convaincre ( voir la brève de 09h43 ). L’ancien coach du FC Séville abat clairement sa dernière carte…

