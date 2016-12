PSG : Verratti "ne restera pas à vie" Par Romain Rigaux - Le 21/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Si Marco Verratti (24 ans, 13 matchs et 2 buts en L1 cette saison) ne cesse de clamer son amour pour le Paris Saint-Germain ces dernières années, son agent Donato Di Campli n'écarte pas un départ depuis plusieurs mois. C'est encore le cas ce mercredi. Pour le représentant, le milieu italien ne restera pas éternellement dans la capitale. "Marco est l'objet des désirs de beaucoup de clubs italiens et étrangers, il faut se présenter au PSG avec une belle valise d'argent et voir surtout si le club veut le vendre. Marco veut gagner, c'est la volonté du joueur, les offres seront étudiées sur ce point. Des regrets si Marco Verratti restait à vie au PSG ? Je vous assure que non, il ne restera pas au PSG à vie", a confié Di Campli sur TeleLombardia. Une nouvelle sortie qui va faire parler alors que Tuttosport assure que Verratti sera la priorité de la Juventus Turin pour son nouveau projet : un recrutement "made in Italy". Une nouvelle sortie qui va faire parler alors que Tuttosport assure que Verratti sera la priorité de la Juventus Turin pour son nouveau projet : un recrutement "made in Italy".

