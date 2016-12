PSG : un ultimatum lancé pour Emery Par Romain Rigaux - Le 21/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- En cas de défaite contre Lorient ce mercredi (20h50), Unai Emery se retrouvera dans une position très inconfortable. Si aucun plan B n'a encore été activé par les dirigeants parisiens, du changement durant la trêve hivernale ne serait pas totalement à écarter. Mais même en cas de succès, le technicien espagnol s'achètera seulement un peu de temps. Selon L'Equipe, l'ancien coach du FC Séville aura six semaines pour convaincre. La direction parisienne compte faire un bilan après le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, le 14 février. D'ici-là, le Basque devra engranger des points en championnat contre Rennes, Nantes, Dijon, Lille et Bordeaux. Des clubs a priori à la portée du PSG, mais les défaites contre Toulouse (0-2), Montpellier (0-3) et Guingamp (1-2) ont prouvé que les Parisiens étaient capables du pire. Des revers contre des "petites" formations qui n'ont pas été appréciés au Qatar. Le choc face à Monaco sera également un rendez-vous important pour Emery. Des clubs a priori à la portée du PSG, mais les défaites contre Toulouse (0-2), Montpellier (0-3) et Guingamp (1-2) ont prouvé que les Parisiens étaient capables du pire. Des revers contre des "petites" formations qui n'ont pas été appréciés au Qatar. Le choc face à Monaco sera également un rendez-vous important pour Emery.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+