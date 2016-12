OM : Lopez n'en veut pas à Passi Par Romain Lantheaume - Le 21/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Révélation de l’Olympique de Marseille cette saison, le milieu de terrain Maxime Lopez (19 ans, 11 matchs et 1 but en L1 cette saison) a pourtant dû attendre l’arrivée de l’entraîneur Rudi Garcia sur le banc phocéen en octobre pour se voir confier sa chance, son prédécesseur Franck Passi se bornant à l’utiliser seulement sur certaines fins de match, officiellement pour le préserver (voir ici). Mais le minot l’assure, il n’en tient pas rigueur à son ancien coach. "Je comprends très bien ce que Franck Passi a fait, le contexte n'était pas évident, je n'ai pas à juger son choix, a estimé le Marseillais dans les colonnes du journal La Provence. Personne n'est content sur le banc, mais je comprends et aujourd'hui je suis le plus heureux. À 19 ans, quand on joue à l'OM, alors qu'on est né à Marseille et que l'on évolue avec Florian Thauvin, Bafétimbi Gomis, Lassana Diarra et les autres, on ne peut être qu'heureux. C'était un rêve de gosse." Des propos très classes de la part de la jeune pépite de l’OM. Des propos très classes de la part de la jeune pépite de l’OM.

