Lyon : B. Genesio - "c'est honteux"

Comme son président Jean-Michel Aulas (voir la brève de 10h19), Bruno Genesio n'a pas apprécié les polémiques sur l'arbitrage après la victoire de Lyon contre Monaco (3-1), dimanche. Le vice-président monégasque Vadim Vasilyev estimant que l'OL avait été favorisé par les arbitres. En conférence de presse, l'entraîneur lyonnais a haussé le ton.

"C'est honteux, un manque de respect du travail que l'on fait. Il faut m'expliquer quelles erreurs d'arbitrage ont été commises, a lancé le coach des Gones. Je peux comprendre que l'on soit en colère sur certaines situations et notamment la main de Lucas Tousart. La règle, c'est l'intentionnalité. Et là, si on est objectif, il n'y a pas intention. C'est le seul fait de jeu sur lequel les Monégasques peuvent être en colère. Pour le reste, je dirais qu'ils s'en sortent plutôt bien sur le match car lorsqu'on le revoit, ils peuvent terminer à dix, à neuf voire à huit. (...) Je suis habitué maintenant. Quand on gagne, qu'on livre un bon match, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, l'arbitrage ou autre. Il n'y a qu'en France que l'on voit ça."