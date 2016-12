OM : Comolli donne son avis sur Obi Mikel

Pas dans les plans d'Antonio Conte, John Obi Mikel (29 ans, aucun match joué cette saison) devrait quitter Chelsea cet hiver. Le milieu de terrain aurait de bonnes chances d'atterrir à l'Olympique de Marseille (voir la brève d'hier à 16h00). Mais le Nigérian serait-il vraiment une bonne affaire pour le club phocéen ? Damien Comolli a son avis sur la question.

"Bien sûr qu'il peut faire du bien à l'OM, affirme l'ancien directeur sportif de Liverpool et Tottenham, interrogé par Le Phocéen. Il a la taille, la puissance, l'agressivité, une très bonne qualité technique, notamment dans la passe. Au fil des années, il a reculé sur le terrain et il est aujourd'hui un vrai numéro six. Je suis persuadé que s'il arrive à l'OM, il peut apporter beaucoup avec sa qualité de relance, sa discipline tactique et sa présence athlétique. En Ligue 1, il serait vraiment à l'aise, même si ce n'est pas Bakayoko de Monaco ou Verratti. Après, il reste le problème du salaire, qui doit être très important."

Moins un problème depuis l'arrivée de Frank McCourt aux commandes.