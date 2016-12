Lyon : Aulas, "un coup de poignard dans le dos"

Jean-Michel Aulas n'a pas aimé les déclarations de Vadim Vasilyev après la défaite de Monaco contre Lyon (1-3). Le président lyonnais a le sentiment d'avoir pris un coup de poignard dans le dos.

"Je suis choqué. D'abord parce que Vadim est un ami. J'ai toujours défendu Monaco dans ses problèmes fiscaux avec la Ligue et les autres présidents de clubs de Ligue 1. J'ai de très bonnes relations avec Dimitri Rybolovlev, le propriétaire de Monaco et d'excellentes relations avec le prince Albert II avec lequel j'ai longuement discuté dimanche. C'est comme un coup de poignard dans le dos, affirme le dirigeant rhodanien dans L'Equipe. Je ne m'attendais pas à une déclaration de ce type. Et encore moins de la part de Vadim. Cela a été un choc et ça m'a gâché une partie de l'effet d'une victoire de grande qualité. C'est aussi à contre-sens du contexte du match."

La polémique bat son plein.