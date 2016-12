OM : Sakai a un regret !

OM : Sakai a un regre t ! Par Youcef Touaitia - Le 20/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une très belle prestation face à Lille (2-0), dimanche en Ligue 1, le latéral droit Hiroki Sakai (26 ans, 17 matchs en L1 cette saison) monte en puissance avec l'Olympique de Marseille. Malgré tout, le Japonais regrette de ne pas avoir délivré la moindre passe décisive depuis son arrivée l'été dernier. "J'essaie de répondre à ce que me demande l'entraîneur en appuyant les offensives. Mais je voudrais en faire plus, en donnant une passe décisive, j'en suis encore à zéro et je dois donc ouvrir mon compteur, a assuré le Nippon dans des propos relayés par La Provence. De même, je pense que j'ai baissé un peu de pied à 2-0. Je dois rester au même niveau pendant 90 minutes. Là, je pourrai dire que j'ai fait mon meilleur match." Un Sakai pointilleux et perfectionniste !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+