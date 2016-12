Monaco : Vasilyev en remet une couche Par Pierre-Damien Lacourte - Le 20/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Accusé par l'Olympique Lyonnais d'avoir réagi sous le coup de la frustration dimanche après la défaite de son équipe (1-3), Vadim Vasilyev, fort du soutien d'autres acteurs de la Ligue 1, en remet une couche ce mardi sur le club rhodanien favorisé par l'arbitrage selon lui. "J’assume 100% de ce que j’ai dit. J’étais sous le coup de l’émotion et peut-être que la forme… Mais sur le fond, je maintiens, lance le vice-président monégasque dans L'Equipe, avant de répondre directement à Aulas. M’excuser de quoi ? Je ne vois pas pourquoi je m’excuserais. Il faut de la lumière autour de ça. Plus on parlera du contexte qui règne autour des matchs de Lyon, plus on aura de chance d’en finir. L’objectif, c’est de hausser le niveau de l’arbitrage en général. Depuis trois ans, j’en entends parler régulièrement dans les coulisses. Je suis le premier à en parler comme ça, ouvertement, c’est tout." On ne peut pas lui donner tort sur ce point. On ne peut pas lui donner tort sur ce point.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+