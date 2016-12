Lyon : Genesio touché par les critiques

Régulièrement critiqué depuis son arrivée sur le banc de l'Olympique Lyonnais en cours de saison dernière, Bruno Genesio reconnaît être touché. L'entraîneur des Gones a l'impression qu'on n'est pas toujours très objectif avec lui.

"Ce qui me gêne pour donner un exemple : qu’on me dise après la Juventus que j’ai été frileux dans le coaching. Je n’arrive pas à entendre ce genre de choses. Après des prestations comme Rennes oui, mais frileux contre la Juventus non. Pareil quand on dit que l’an dernier, il n’y avait rien tactiquement et que Monaco nous a laissé la 2e place, j’ai du mal", a reconnu le technicien rhodanien sur RMC.

Dimanche, Genesio a été salué pour son équipe très offensive à Monaco. Un choix forcé par la blessure de Gonalons puisque l'entraîneur lyonnais avait prévu d'aligner sa sentinelle plutôt que Fekir au départ...