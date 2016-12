Rennes : un arbitrage pro-OL ? Ruello confirme Par Eric Bethsy - Le 19/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Remonté après la défaite à domicile contre l’Olympique Lyonnais (3-1) dimanche, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, le vice-président de l’AS Monaco Vadim Vasilyev a dénoncé un arbitrage pro-OL, avant d’assurer que certains de ses homologues partageaient son opinion (voir brève 19h13). Confirmation avec la sortie médiatique du président de Rennes René Ruello qui pense que Jean-Michel Aulas exerce une pression indirecte sur les arbitres. "Je ne pense pas que ce soit une vraie méthode. Les arbitres pour moi sont des gens intègres. J’en suis intimement convaincu. C’est compliqué d’arbitrer et je comprends qu’ils ne puissent pas tout voir. Mais à force d’intervenir et de mettre la pression, c’est vrai que Jean-Michel Aulas peut avoir une influence sur les arbitres, sans même qu’ils en aient conscience, c’est ça que je veux dire", a argumenté le dirigeant rennais sur RMC. "Il n’a pas tort de le dénoncer Vadim. Entre nous, c’est un sujet qui vient dans la conversation comme d’autres sujets, a-t-il révélé. On dit en rigolant qu’on aura l’arbitrage contre nous quand on va à Lyon, on n'en fait pas un sujet particulier. Quand il y en a un qui ouvre le débat, on est d’accord. On ne peut pas ne pas être d’accord, ce sont des faits." Encore une fois, la déclaration vient d'un club battu par l'OL (1-0, le 11 décembre). Encore une fois, la déclaration vient d'un club battu par l'OL (1-0, le 11 décembre).

