OM : Bielsa, le déclic de Payet Par Eric Bethsy - Le 19/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- S’il a terminé 17e au classement du Ballon d’Or 2016, Dimitri Payet (29 ans, 15 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) le doit aussi à Marcelo Bielsa. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a été à l’origine du déclic du milieu de West Ham qui, aujourd’hui encore, applique les consignes d’El Loco. "L’arrivée de Marcelo a coïncidé avec ce que je voulais moi. C’est arrivé au même moment et j’ai eu la chance de tomber sur lui. C’est ce qui a lancé le reste, a confié l’international français sur RMC. Lui il m’a fait des choses que personne ne m’avait faites (rires). Tout est parti de là. Le premier jour, il m’a dit 'toi je ne vais pas te lâcher'. Et je l’ai vu, quand j’ai relâché une fois, il ne m’a pas pris dans le groupe et il m’a envoyé en vacances. Il a compris ce qu’il me fallait, et il l’a fait sans être trop dur, en étant toujours juste. En partant de Marseille, j’ai gardé ce quotidien." Payet n’est pas le seul à le dire, Bielsa fait vraiment partie de ces coachs que l’on n’oublie jamais. Payet n’est pas le seul à le dire, Bielsa fait vraiment partie de ces coachs que l’on n’oublie jamais.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+