Lyon : le message d'Aulas pour Ghezzal Par Eric Bethsy - Le 19/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Interrogé après la victoire à Monaco (3-1), à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas s’est de nouveau exprimé sur le cas Rachid Ghezzal (24 ans, 13 matchs et 2 buts en L1 cette saison). Cette fois, le dirigeant a incité le milieu offensif algérien, sous contrat jusqu’en juin prochain, à prendre une décision définitive avant la Coupe d’Afrique des Nations (du 14 janvier et 5 février). "J’ai échangé avec lui, il était tout souriant. Rachid gagne bien sa vie quand même à Lyon et il va la gagner très, très bien compte tenu des performances qu’il réalise en ce moment. Je ne sais pas si ce sera encore à l’OL, en tout cas on va tout faire pour, a annoncé JMA. Et s’il avait la bonne idée, avant de partir à la CAN, de confirmer qu’il a envie de jouer à Lyon, on sera ravi de lui faire une place dans l’effectif." Il faut dire que le temps presse pour l’OL, qui sait que Ghezzal sera libre de discuter avec le club de son choix à partir de janvier prochain. En attendant, les négociations concernant sa prolongation sont toujours bloquées. Il faut dire que le temps presse pour l’OL, qui sait que Ghezzal sera libre de discuter avec le club de son choix à partir de janvier prochain. En attendant, les négociations concernant sa prolongation sont toujours bloquées.

