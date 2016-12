Monaco : Subasic pique Valbuena le malade Par Damien Da Silva - Le 19/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- L'ambiance était particulièrement tendue à l'occasion du match entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais (1-3) dimanche pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Sur le penalty accordé à Alexandre Lacazette à la 56e minute, le gardien monégasque Danijel Subasic (32 ans, 17 matchs en L1 cette saison) s'est précipité sur l'arbitre, poussant au passage le milieu lyonnais Mathieu Valbuena (32 ans, 12 apparitions et 4 buts en L1 cette saison) et créant une altercation. Devant les médias ce lundi, le Croate a taclé le Français. "Lui, il se jette tout seul toutes les 10 secondes, alors je ne sais pas, il doit être malade. Personne ne le touche et il tombe tout seul", a lâché Subasic concernant Valbuena. Décidément, ce match entre l'ASM et l'OL a grandement détérioré les relations entre les deux clubs tricolores...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+