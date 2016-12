Lyon : Aulas rêve à nouveau Par Romain Lantheaume - Le 19/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Tombeur surprise de l’AS Monaco (3-1) dimanche au Stade Louis II lors de la 18e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est bien relancé. 4es avec un match en moins et potentiellement gagné sur tapis vert après les incidents à Metz, les Gones sont revenus à 5 points du Paris Saint-Germain, 3e. Pour le plus grand bonheur du président lyonnais Jean-Michel Aulas. "C'est un événement dans l'histoire du championnat. On se prend à rêver que la seconde partie de saison pourrait être très intéressante", a glissé le boss rhodanien au micro de la chaîne L’Equipe. Avec 31 points, les hommes de Bruno Genesio ont déjà atteint l’objectif fixé par Aulas pour la trêve hivernale, lorsque l’OL se trouvait au plus mal. Et Lyon peut encore améliorer son total en finissant l’année par une victoire mercredi (20h50) à domicile contre Angers. Avec 31 points, les hommes de Bruno Genesio ont déjà atteint l’objectif fixé par Aulas pour la trêve hivernale, lorsque l’OL se trouvait au plus mal. Et Lyon peut encore améliorer son total en finissant l’année par une victoire mercredi (20h50) à domicile contre Angers.

