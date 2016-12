Lyon : Aulas encense le grand Valbuena

Nommé homme du match par la rédaction de Maxifoot (voir article ici), le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Mathieu Valbuena (32 ans, 12 apparitions et 4 buts en L1 cette saison) a été excellent contre l'AS Monaco (3-1) dimanche en Ligue 1 avec une passe décisive et un but. Devant les médias, le président rhodanien Jean-Michel Aulas a bien évidemment encensé son joueur.

"Je suis très heureux, j'ai vu un Mathieu très bon mais aussi très heureux. Quand on est dirigeant et qu'on reçoit des remontrances sur des joueurs qui ne le méritent pas, on est vraiment très heureux quand la roue se renverse. Mathieu est un grand bonhomme, on le savait, mais ce soir, il a démontré qu'il était un grand joueur. Depuis qu'il est de retour à ce niveau, on voit que c'est l'un des meilleurs éléments de ce championnat", a apprécié le dirigeant des Gones.

Auteur d'une fin d'année 2016 exceptionnelle, Valbuena s'est totalement relancé à l'OL !