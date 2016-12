OM : Obi Mikel, des signes encourageants mais...

Annoncé en "discussions avancées" avec l’Olympique de Marseille par son sélectionneur au Nigeria Gernot Rohr (voir ici), le milieu de terrain de Chelsea John Obi Mikel (29 ans) se trouve encore loin d’avoir signé en faveur du club phocéen !

Ce lundi, le quotidien L’Equipe confirme la tenue d'une rencontre début décembre à Londres entre le directeur sportif de l’OM Andoni Zubizarreta et le directeur technique des Blues Michael Emenalo, puis un second rendez-vous entre l’Espagnol, l’ancien représentant du joueur et des intermédiaires dans un hôtel parisien. Cependant, d’après la même source, l’OM et le Super Eagle doivent encore s’entendre sur le plan contractuel et salarial. Et comme souvent cet hiver, des clubs chinois restent à l’affût...